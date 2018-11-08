Единственное место на Земле, где девочки превращаются в мальчиков

Странный феномен, который регулярно происходит в одной из деревень Доминиканской Республики, беспокоит ученых уже в течение нескольких десятилетий. Дело в том, что здесь много детей рождается изначально девочками и воспитываются они, соответственно, однако в более позднем возрасте у девочек формируются мужские половые признаки, в том числе и половые органы. Возникают такие странные для обычного человека перемены в разном возрасте. 12 лет — средний возраст, когда все этапы процесса изменения в организме остаточно завершаются.

Кто такие «геведосе»?

Таких детей, которые безвозвратно превращаются из девочек в мальчиков, местные жители называют «геведосе». Это неслучайное выражение трактуется дословно, как «пенис в 12 лет» и отражает полностью суть перемен. Феномен, который происходит с детьми деревни Салинас, ученые также стали активно изучать, называя таких детей «псевдогермафродитами».

Впервые этим явлением заинтересовалась Джулианна Императо-Макгинли — доктор из Cornell Medical College (Нью-Йорк). В 70-х ХХ ст. она лично посетила деревню и провела в ней ряд исследований, которые подтвердили, что феномен «геведосе» действительно существует. Далее ее целью было изучить причины, почему так происходит. Для этого она провела биопсию тканей яичек. Именно эта процедура дала ответ на загадочный вопрос.

Что происходит с детьми из деревни Салинас?

Причина превращения ребенка формируется еще в утробе матери. Дело в том, что на ранней стадии беременности доктора не могут определить пол ребенка по той причине, что в этот период плод выглядит одинаково, несмотря на то, кем он станет в недалеком будущем: мальчиком или девочкой. Однако у плода присутствует две хромосомы: XX (девочка) и XY (мальчик), которые никуда не деваются.

Половые органы в 6-7 недель выглядят у любой стати одинаково — имеют вид небольшого бугорка. Затем в определенный момент в утробе происходит гормональный всплеск, и этот бугорок у мальчика под воздействием большого количества дигидротестостерона превращается в пенис, а у девочки мужских гормонов не выделяется, поэтому у нее формируется клитор. Однако Императо-Макгинли установила, что за запуск гормонального всплеска отвечает особый фермент, который называется «5-альфа-редуктаза». В утробе матери «геведосе» фермент отсутствует, по этой причине он не активирует всплеск гормонов у мальчиков.

Поэтому при рождении ребенок может иметь половые органы не женские, а только похожие на женские. Затем в организме наступает повторный гормональный всплеск, в результате которого появляется пенис и яички. Этот процесс происходит постепенно, начиная с 5-7 лет. После завершения изменений формируется полноценный мужской организм с нормально функционирующими половыми органами.

Интересно, что сами дети «геведосе» с детства чувствуют путаницу, например, они неохотно носят платья, предпочитают играть с мальчишками и др.

Ранее подобный феномен наблюдался только в деревне Салинас. Не так давно это место перестало быть единственным, так как «геведосе» нашли в Новой Гвинеи.