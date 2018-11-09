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Самые охраняемые на планете места
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Самые охраняемые на планете места 

Рамблер 1 час назад
Любители путешествий обожают открывать для себя всё новые и новые достопримечательности и спрятанные от глаз других туристов уголки планеты. Но есть на Земле места, куда попасть могут лишь избранные. Эти места охраняются так строго, что даже найти о них информацию будет непросто.
1. Тюрьма ADX Florence, США. В самой охраняемой тюрьме мира, которая находится в штате Колорадо, содержат самых опасных преступников, в том числе крупных мафиози.
2. Секретный архив Ватикана, Ватикан. Чтобы попасть в архив, содержащий около 35 000 ценнейших книг и документов, нужно сначала подать заявление, но пускают туда лишь историков и других учёных.
3. Белый дом, Вашингтон, США. Мощные ограждения, пуленепробиваемые окна, биометрические сканеры для прохода и, конечно, лучшие спецагенты, расставленные повсюду, — именно так обеспечивается охрана президента США и его семьи.
4. Демилитаризированная зона между Северной и Южной Кореей. Забор из колючей проволоки и минное поле предотвращают переход из одной страны в другую, а охранники круглосуточно следят за территорией. По оценкам экспертов, примерно 60 процентов артиллерии Северной Кореи расположено возле демилитаризованной зоны.
Смотрите видео и узнайте о других местах, куда простым смертным не попасть.
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