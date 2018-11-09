Ещё
Загадочные открытия, сделанные в Египте
Далее:
Читайте также:
Ещё

Загадочные открытия, сделанные в Египте 

Рамблер 5 часов назад
Кто не согласится с тем, что Египет — страна загадочная и полная тайн. Плато Гиза — неисчерпаемый источник мистики, здесь регулярно делают находки, которые пока не под силу объяснить учёным. Например, эти.
1. Больше века назад в гробницах древнеегипетских аристократов нашли головы, созданные из известняка. Любопытно, что мародёры, регулярно взламывающие гробницы и выгребающие оттуда ценности, ни разу не притронулись к «запасным» головам. Египтологи до сих пор не могут ответить на вопрос, кому понадобилось изготавливать головы из камня и зачем их помещали в гробницы.
2. В 2017 году сюрприз специалистам преподнесла Великая пирамида, она же пирамида Хеопса. Это одна из самых изученных пирамид, но оказалось, что у неё есть свои секреты. Археологи провели исследование с помощью рентгенографии и обнаружили комнату, о которой прежде никто не знал. Её длина — 30 метров, а находится она над Великой галереей. Непонятно, с какой целью строители соорудили эту комнату, но, возможно, версии появятся после того, как её обследуют роботы.
О чём могут рассказать стотонные «чёрные ящики», найденные возле пирамид, и где находится затерянный египетский лабиринт? Узнайте об этом из ролика.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женщина 20 лет сидит по шею в воде с утра до вечера96
Деревня, где девочки превращаются в мальчиков13
Почему русские стали называть деньги бабками6
Тест: что вы знаете о Тургеневе и его книгах?
СССР глазами американского фотожурналиста192
Видео
00:45
Кот взобрался на подиум во время модного показа
Безумный мир
02:17
Женщина 20 лет сидит по шею в воде с утра до вечера
Безумный мир
00:57
Чему обучали женщин, которые работали в КГБ
Люди
10:11
Зверюшки, с которыми лучше не связываться
Безумный мир
04:26
Загадочные открытия, сделанные в Египте
Места
10:02
Вещи, о предназначении которых не все знают
Вещи
01:17
Кто остался в выигрыше от развала СССР
Истории
03:55
Галактика, заставившая ученых задуматься
Истории
10:23
Самые охраняемые на планете места
Места
12:24
Очень странные места на Земле
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение