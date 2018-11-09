Загадочные открытия, сделанные в Египте

Кто не согласится с тем, что Египет — страна загадочная и полная тайн. Плато Гиза — неисчерпаемый источник мистики, здесь регулярно делают находки, которые пока не под силу объяснить учёным. Например, эти.

1. Больше века назад в гробницах древнеегипетских аристократов нашли головы, созданные из известняка. Любопытно, что мародёры, регулярно взламывающие гробницы и выгребающие оттуда ценности, ни разу не притронулись к «запасным» головам. Египтологи до сих пор не могут ответить на вопрос, кому понадобилось изготавливать головы из камня и зачем их помещали в гробницы.

2. В 2017 году сюрприз специалистам преподнесла Великая пирамида, она же пирамида Хеопса. Это одна из самых изученных пирамид, но оказалось, что у неё есть свои секреты. Археологи провели исследование с помощью рентгенографии и обнаружили комнату, о которой прежде никто не знал. Её длина — 30 метров, а находится она над Великой галереей. Непонятно, с какой целью строители соорудили эту комнату, но, возможно, версии появятся после того, как её обследуют роботы.

О чём могут рассказать стотонные «чёрные ящики», найденные возле пирамид, и где находится затерянный египетский лабиринт? Узнайте об этом из ролика.