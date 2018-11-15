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5 причин отправиться в гриль-бар Zinger Grill
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5 причин отправиться в гриль-бар Zinger Grill на Арбате, 12 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: партнерский материал
1. Замереть на полчаса, наблюдая за огнем гриль-машины Zinger сквозь окна открытой кухни.
Внушительный дровяной гриль был построен таким образом, чтобы к нему мог подойти каждый повар — ведь на нем готовится 80% меню ресторана.
Готовят на дровах, вкус дымка и корочка — обязательные компоненты всех блюд. Ну а огонь и механизмы гриля действительно завораживают.
партнерский материал
Важно упомянуть, что владельцы ресторана также управляют компанией Grillvett, которая и производит подобные грили. Поэтому сначала зародилась идея конструкции гриля, а вокруг нее был уже создан ресторан.
2. Съесть знаменитый Black Burger с лососем и секретным соусом Red Devil.
Или любой другой из 10 представленных бургеров. В новом меню появились бургеры с рваной свининой, томленым ребром (косточка легко извлекается при подаче) и тонкими кусочками вырезки на вертеле.
Булочки для бургеров, как и весь остальной хлеб в меню, шеф-кондитер отпекает каждое утро прямо здесь, на кухне.
Эталонная картошка фри и соус — прилагаются.
партнерский материал
3. Заказать 2 сочных стриплойна, приготовленных на открытом огне, и получить бутылочку красного в подарок. Свежая акция — эксклюзивная новость для читателей Рамблер.
4. Выпить местный кофе. Бариста Zinger Grill закупают зеленые зерна Бразилии, Колумбии и Гватемалы, обжаривают их прямо в ресторане и смешивают в выверенной пропорции. Закажите шот эспрессо или ласкающий ванильный раф — любой кофеман останется доволен.
5. Выпить «Passion tini», авторский коктейль на роме с манго и маракуйей (подается с сухим льдом). Если любите погорячее, советуем Gentleman Zinger на перечной водке.
Кстати, если Вы устроились за баром, для вас действует скидка 20% на весь счет. К тому же, именно отсюда открывается лучший вид на открытую кухню и гриль Zinger.
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