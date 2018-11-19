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На Урале соорудили кормушку для снежного человека
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На Урале соорудили кормушку для снежного человека 

Рамблер 8 часов назад
Фото: Центр развития туризма Челябинской области
В Нязепетровском районе Челябинской области на берегу реки Куказар соорудили кормушку для… йети. Ранее, чем челябинцы, в мире никто до этого не додумывался.
Жители ближайших районов утверждают, что не раз видели снежного человека, вот и решили, что пора проявить к "соседу" внимание и заботу.
Еще, справедливости ради, инициаторы этой идеи и ее воплощения отмечают, что у них есть некоторая надежда на то, что кормушка привлечет в район туристов. Они призывают не просто фотографироваться около нее, но и не забывать оставлять что-то из овощей или фруктов для йети. Даже если сам снежный человек от подобных угощений откажется, они сгодятся для других жителей леса.
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