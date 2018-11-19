Кто скрывается в Марианской впадине

Марианская впадина — самое глубокое место на планете. Впадина глубиной 11 000 метров находится в западной части Тихого океана и практически не изучена учёными. Впрочем, исследователи, которые побывали под толщей воды, пытаясь изучить мир Марианской впадины, рассказывают о ней странные вещи: якобы там водятся гигантские осьминоги, пугающие монстры и даже сам мегалодон. Но что же на самом деле является правдой, а что — лишь плод фантазии?

Довольно долго в учёном мире бытовало мнение, что на большой глубине жизнь невозможна. Дело в том, что туда не проникает солнечный свет, а давление в несколько раз превышает давление на поверхности планеты. Но последние исследования многократно доказали, что даже на глубине 6 и более километров есть живые организмы, которые приспособились к экстремальным условиям и прекрасно себя чувствуют под тоннами морской воды. А вот человеку на такой глубине находиться опасно, поэтому проводить эксперименты и изучать обитателей глубин специалистам сложно. Но на помощь пришли автоматические аппараты, способные погружаться на большую глубину. Они-то и рассказали нам кое-что интересное о жизни в Марианской впадине.