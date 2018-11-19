Что было внутри самого перенаселённого города

Сейчас на месте этого района Гонконга разбит парк. Но ещё два десятка лет назад здесь был один из самых густонаселённых и страшных уголков мира — город-крепость Коулун. В 1990 году здесь жили примерно 50 000 человек. 400 зданий и десятки фабрик разместились на крошечном пятачке 126 на 213 метров! Площадь Коулуна была чуть больше Красной площади в Москве.

Коулун с середины прошлого века стал прибежищем маргинальных элементов. Правительство самоустранилось от контроля над районом, так что управляли им триады — местные банды. А к 1960 году уже и все преступники Гонконга подчинялись триадам Коулуна. В то же время город крепость начала активно расти. Если прежде там возводили дома в 3-5 этажей, то в шестидесятых-семидесятых годах строители самовольно начали надстраивать дома. При этом не шла речь ни о строительных стандартах, ни о безопасности. Коулун разрастался вверх подобно муравейнику, но чуть позже всё-таки ввели ограничение на максимальную высоту в 14 этажей. Но из-за того, что застройка была очень плотной, а дома потянулись вверх, в квартиры не попадали солнечный свет и свежий воздух. Это создавало проблемы, поэтому жители стали отказываться от дверей, заменяя их металлическими решётками, а свободное время старались проводить на крыше. На крышах же росли дети, ведь в квартирах существовать было крайне сложно: площадь апартаментов была не больше 20 кв. м.

Смотрите видео и узнайте, как работали фабрики Коулуна с единственным рабочим, как люди лечились в таком густонаселённом месте и что стало с городом, где плотность населения была 2 000 000 человек на 1 квадратный километр.