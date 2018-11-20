Откровенно говоря, о барбершопах и бургерах

«А гренка в нашем ресторане, называется крутон. Поджаренный кусочек хлеба не может стоить 8 долларов, а «крутон» — может. И дальше ты за эти деньги начинаешь искать хоть какой-то вкус, принципиально отличающий этот крутон от гренки. И находишь!» — Квартет И «О чём говорят мужчины»

Рассмотрим феномен повсеместного распространения американского национального блюда «бургер». В кухне народов РФ эквивалента или аналога ему нет. Потому и прижился у нас бургер.

Бургер и бургер. Откровенно говоря, в Москве цены на бургеры и их качество могут зависеть от чего угодно. Но речь сейчас не про цены. Тостам и сэндвичам, конечно, приходится сложнее.

Проигрывают они борьбу за любовь городской молодежи бургерам.

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Потому что, сэндвичи и тосты это горячие и холодные бутерброды. А бургер — это бургер.

«Same same but different» – приговаривал мой новый лучший тайский друг, вручая памятный подарок и провожая меня домой. Его слова и воспоминания о подарке отпечатались в моей памяти надолго. Не сложно понять, что открывающиеся десятками новые барбершопы скорее всего немногим мастеровитее традиционных парикмахерских. Как сказали бы в Одессе — «Я вас умоляю!».

Новым мастерам стрижки, бритья и окантовки на потоке дают шанс проявить себя в работе. А дальше — естественный отбор, модный бизнес он такой, не забалуешь. В любом случае, работа современных парикмахеров не может идти ни в какое сравнение с работой, которую делали брадобреи и цирюльники для Генриха IV Наварского примерно 450 лет назад. В те счастливые времена цирюльники в качестве дополнительных услуг удаляли посетителям зубы. :)

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Давайте посмотрим внимательно, в чём кроется принципиальная и ценовая разница между пристойной мужской парикмахерской и барбершопом. Новые модные места искрят креативом, предлагая своим клиентам «сногсшибающую укладку», «настоящий полулюкс» или «суровое бритьё». Если вам когда-либо приходилось бриться в туалете электропоезда «Рязань-Москва Казанская», опаздывая на первое совещание с директором компании вашей Мечты после пересдачи экзамена в Рязанском Университете имени Есенина, то вы легко поймёте меня и моё настороженное отношение к «суровому бритью».

Однако, как говорил старик Зигмунд Фрейд , «иногда стрижка бороды и усов — это просто стрижка бороды и усов». Руки, материалы и месторасположение — вот что вам нужно подобрать под себя, джентльмены, если вы хотите упорядочить внешний вид вашего самого важного органа. Для классной стрижки важно не только как, но и где, и кто.

Переплачивать на ровном месте это не хорошо, особенно за стрижку. Волосы растут постоянно и вы рискуете постоянно терять свои деньги просто потому, что вам тяжело отвязаться от привычного. Чтобы не переплачивать — нужно сравнивать.

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Прекрасная новость — конкуренция делает своё дело.

Для меня эта задачка решилась наилучшим образом и абсолютно случайно. Солнечным ноябрьским утром я уверенно двигался по Проспекту Мира без определенной цели. В моей голове постепенно выпадали в осадок переживания ушедших выходных и назойливой мухой крутилась мысль о необходимости срочно постричься (похорошеть). Мой выбор был интуитивным. Я дернул дверь на себя и через несколько минут оказался в руках мастера Эрла (и он ни разу не похож на героя сериала «Меня зовут Эрл»). 55 минут интенсивной заботы о моей голове сработали не хуже, чем замена моторного масла в двигателе моей воображаемой спортивной машины. В конце манипуляции (мойка, стрижка, бритьё, мойка, сушка) Эрл завершил мой образ с помощью коньячно-яблочного лосьона после бритья.