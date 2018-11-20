Россия: страна поразительных контрастов

Россия: страна контрастов

Правду говорил Федор Иванович Тютчев : "Умом Россию не понять". Пожалуй, ни одна страна мира не хранит в себе столько противоречивых и, казалось бы, невозможных сочетаний. Но есть и классические: богатство и бедность, разум и глупость, безутешное горе и неуемная радость, которые есть, пожалуй, в любой точке земного шара.

Вообще, россияне — люди широкой души и простые по своей натуре. Но чтобы стать дорогим гостем, надо заслужить радушие и теплый прием уважительным отношением к культурным ценностям страны.

Тем не менее, сами русские не прочь посмеяться над некоторыми нестыковками, которые можно увидеть на улицах необъятной родины. Часть из них — в нашей фотогалерее.