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Россия: страна поразительных контрастов
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Россия: страна контрастов 

Рамблер 10 часов назад
Правду говорил Федор Иванович Тютчев: "Умом Россию не понять". Пожалуй, ни одна страна мира не хранит в себе столько противоречивых и, казалось бы, невозможных сочетаний. Но есть и классические: богатство и бедность, разум и глупость, безутешное горе и неуемная радость, которые есть, пожалуй, в любой точке земного шара.
Вообще, россияне — люди широкой души и простые по своей натуре. Но чтобы стать дорогим гостем, надо заслужить радушие и теплый прием уважительным отношением к культурным ценностям страны.
Тем не менее, сами русские не прочь посмеяться над некоторыми нестыковками, которые можно увидеть на улицах необъятной родины. Часть из них — в нашей фотогалерее.
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