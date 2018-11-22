Зловещие легенды Ховринской больницы

В Москве снесли Ховринскую больницу. Таким образом, самый знаменитый дом с привидениями перестал существовать. За несколько десятилетий вокруг Ховринки сложилась целая мифология, а место стало постоянным персонажем зловещих городских легенд.

Впрочем, начиналось все оптимистично. Ховринская больница должна была стать лучшей больницей Москвы, ее начали строить в 1980 году. Через пять лет в здание уже завезли некоторое оборудование, мебель и сантехнику, однако затем строительство остановили, а в 1992 году заморозили окончательно.

Разумеется, сразу же возникло множество версий остановки, от банальной нехватки денег до вмешательства потусторонних сил. Но самая вероятная — геологическая. Нижние этажи больницы начали проседать из-за скопления грунтовых вод. В этом месте протекает река Лихоборка, забранная в трубу, и ранее на болотистой местности крупных зданий не строили. Разумеется, позже появились легенды о снесенном старинном кладбище или церкви.

Так или иначе, больница оказалась заброшенной, а все самое ценное из нее вывезли или растащили местные жители. В начале 90-х огромное здание в форме звезды осталось без охраны и сразу стало излюбленным местом подростков, сталкеров, неформалов и сектантов всех мастей.

Стены были исписаны фразами, самая известная из которых, звучит так: "Больница эта край чудес, зашел в нее и там исчез". Она, кстати, точно отражает суть этого места. Знатоки компьютерных игр прозвали больницу "Амбреллой" — прозрачная аналогия с "Обителью зла".

Здание с осыпающими стенами и дырами в самых неожиданных местах стало ловушкой для многих неосторожных гостей, несчастные случаи там происходили регулярно.

В суровые девяностые Ховринка часто становилась местом последнего упокоения жертв кровавых разборок. Потом больницу облюбовала секта сатанистов, которая в одном из подвалов устроила алтарь. По слухам, сначала в жертву приносили животных, потом принялись за людей. Так больница получила другое название — "Клуб Немостор".

В конце концов, правоохранительные органы устроили облаву на сатанистов и на некоторое время там стало спокойнее. Однако в городских легендах облава превратилась в эпическую битву с затоплением подвалов больницы, где якобы и остались непокорные сектанты. По слухам, их собратья вернулись в больницу и продолжили свои мессы уже на пятом этаже.

Как бы там ни было, на территории Ховринки действительно часто находили тела убитых людей (в 2015 году обнаружили тело повешенного со связанными руками), поэтому неудивительно, что в здании часто встречались призраки.

Например, в коридорах можно встретить привидения старушки и ее пса. История печальная: у пенсионерки пропала собака, а затем ее труп нашли в Ховринке, повешенной со связанными лапами. Хозяйка решила найти убийц питомца и погибла, провалившись в одну из дыр. В итоге она сломала ноги и умерла, ее тело нашли лишь через несколько дней.

Также известна история о школьнике Алексее Краюшкине, покончившем с собой в 2005 году из-за несчастной любви. Он бросился в шахту лифта, а его друзья устроили на месте гибели небольшой мемориал. Среди экстремалов ходило поверье, что нужно обязательно почтить память Алексея. А если потревожить его покой, то можно встретиться и с его призраком.

Также с больницей связывают историю журналиста, который пожелал внедриться в секту сатанистов, встретив одного из них в подвале больницы. Однако его рассекретили и он пропал без вести.

Кроме того, считается, что в больнице обитал даже свой бог Раф, который хранил это место и помогал заблудившимся. Куда он пойдет после сноса Ховринки, неизвестно.

В 2009 году ее обнесли колючей проволокой, но экстремалы продолжали проникать в здание. В 2011 появилась постоянная охрана. Теперь больница ушла в прошлое, хотя ее призраки еще долго будут волновать любителей городских легенд.