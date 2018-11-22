Перформанс под рев двигателя: в Перми во время спектакля «Сердце Швецова» запустят авиационный мотор

Настоящий авиационный мотор станет главным героем театрального шоу «Сердце Швецова» (0+). Постановку готовит Пермский музей авиации.

Представление пройдет в Перми 25 ноября в 16:30 на площади перед ДК Солдатова. Организаторы обещают, что будет громко, и называют это «мотор-театральное шоу». Постановка посвящена событиям 1930-х годов, становлению российской моторостроительной школы и судьбе пермского конструктора Аркадия Швецова. Кроме запуска самого мотора, здесь будет уличный театр — танцевальный перформанс под оглушительный рев двигателя.

— Мотор, как актер, он полноправный участник, не реквизит или декорация, — рассказали организаторы. — Мы хотим показать его как произведение искусства, отдельно от самолета, установив его на специальный стенд, — на высоте, на которой в галереях размещают картины. С этим мотором связан большой пласт городской и российской истории, а его конструктор был пермяком.

В 1930-е годы СССР получил от Америки лицензию на производство авиационного мотора Curtiss-Wright. К работе над серийным производством были привлечены лучшие специалисты, и среди них Аркадий Швецов. Он родился в Пермской губернии, получил образование в училище в Перми. Переехал в Москву, учился в Высшем императорском техническом училище. Спустя некоторое время ему было доверено возглавлять уже техническое бюро на московском заводе «Мотор».

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В 1934-м завод по производству новых двигателей был запущен в Перми, а Швецов назначен главным конструктором. Под его руководством начался серийный выпуск двигателя АШ-62. Он использовался еще в предвоенные годы на истребителях И-16, а после войны этот мотор стал силовой установкой самолета Ан-2 «Кукурузник».

Мотор для шоу был куплен Пермским музеем авиации при списании техники из аэропорта Бахаревка. Более 10 лет двигатель был экспонатом, хранящимся под навесом, можно сказать, в «фондах».

— Для подготовки мотора к шоу некоторые детали снимались, разбирались, промывались, смазывались, на них менялись прокладки, и после этого их уже ставили обратно, — рассказали в музее о трудностях технического процесса. — В сложные моменты, при решении технических задач порой возникало ощущение полной беспомощности, но потом оказывалось, что задача решаема, просто требовалось больше времени. Основная проблема, с которой мы столкнулись при создании шоу, что специалистов по таким моторам в Перми практически не осталось, а те, кто был, не хотели браться. Поэтому огромную часть работы нам пришлось делать самостоятельно, консультируясь с ними дистанционно, а к живой помощи, когда нужно что-то делать руками, прибегать в исключительных ситуациях.

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Самым сложным при разработке самого театрального шоу, по словам организаторов, было переварить и понять дух и состояние общества 1930-х годов. Разобраться с мотивами движения людей, идеями, которые направляли их то в одну, то в другую сторону. Окинуть взглядом последующие события и те жертвы, что понесло все российское и европейское общество. АШ-62 — советский мотор американского происхождения, ставший сердцем зарождающейся авиационной промышленности Перми и, наверное, главным проектом Аркадия Швецова, сердцем Швецова.

Изначально представление было запланировано на август, но техническая подготовка заняла гораздо больше времени, чем предполагалось.