Хочешь петь? Выходи на сцену

В «Ерше» — караоке Live под живую музыку.

Кто хоть раз не мечтал побывать на месте знаменитого рок-исполнителя? Стоишь на сцене под взглядами тысяч (ну ладно — сотен… или хотя бы десятков) восхищенных зрителей, и толпа ревет от восторга, пока ты зажигаешь в сердцах огонь своим великолепным исполнением. С тех пор, как японский барабанщик Дайсукэ Иноэ придумал прямо на рок-концерте раздать людям тексты песен и позволить им петь, пока музыканты отдыхают, мало какое развлечение может приблизить к этому ощущению так, как караоке. Однако если исполнение под минусовку давно стало привычным (да хоть дома бери и пой), то выйти на сцену и зажечь под живую музыку — совершенно другое дело.

Именно такой и устраивают в ресторане «Ёрш» на улице Народного Ополчения. 22 и 29 ноября здесь впервые состоится «Караоке Live», во время которого любой желающий сможет выйти на сцену и почувствовать себя рок-звездой. Музыкальное сопровождение обеспечивает кавер-группа «Телефон», в репертуаре которой — сотни композиций, от поп-хитов до легендарных рок-баллад и музыки в стиле регги. Зал большой, зрителей много, атмосфера в «Ерше» веселая и дружелюбная, так что полнота ощущений приблизится к максимуму.

Под хорошее угощение, как известно, лучше и поется, и слушается. Так что как нельзя кстати придется и множество сортов крафтового пива, которым славится «Ерш», и идеальное пивное меню: рыба из собственной коптильни, свои соленья, рыбные стейки на гриле и огромный выбор закусок. Недавно к сезону обновили меню, и теперь в «Ерше» подают ризотто из перловки с морепродуктами, пастурму из говядины, хрустящих молоденьких перепелок по особому рецепту от шефа, а также множество других новинок.

«Караоке Live», ресторан «Ёрш», ул. Народного Ополчения, 22.

22 и 29 ноября, начало в 20.00.