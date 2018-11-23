Откуда произошло название острова Валаам

В русской топонимии хватает названий с таинственной этимологией. Названий ярких, сочных, которые буквально искрятся смыслами. Одни смыслы веселят, другие-смущают, третьи-вселяют тревогу.

Благо, что попавшему в макабрический водоворот смыслов реципиенту непременно придут на помощь лингвисты и успокоят. Окажется, что внушающий русскому уху страх топоним вовсе финно-угорского происхождения и имеет безопасное значение. У русских лингвистов-дешифраторов топонимов, кажется, существует негласное правило — «То, что не поддается расшифровке, имеет финское происхождение».

Топоним «Валаам» не способен ввести в смущение людей, незнакомых с Ветхим Заветом. Округлое, несколько плотное, звучание этого слова источает если не спокойствие, то нейтральное настроение. Пожалуй, лишь финальное «-ам» несет легкий аффект — будто топоним, словно змей Уроборос, изловчившись, хочет поглотить свое окончание.

Знатоки же Ветхого Завета могут рассматривать «Валаам» совсем с иного угла: для этого им достаточно вспомнить вехи тезки острова — моавского волхва Валаама.

Итак, книга Чисел. Евреи, покинув Египет, на пути в Землю Обетованную встали станом «на равнинах Моава, при Иордане, против Иерихона». Местный царь Валак в панике. Правда, у него есть могущественное оружие — маг Валаам…

«И послал он послов к Валааму, сыну Веорову, в Пефор, который на реке Евфрате, в земле сынов народа его, чтобы позвать его и сказать: вот, народ вышел из Египта и покрыл лице земли, и живет он подле меня; итак приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня: может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли; я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, и кого ты проклянешь, тот проклят».

Однако, выслушав посланцев моавского царя, Ваал взял паузу — сказал, что нужно посоветоваться с Богом. Всевышний не разрешил — «не ходи с ними, не проклинай народа сего, ибо он благословен», и волхв отправил послов восвояси. Но Валак не унимался; вскоре пред Валаамом предстало новое посольство с предложением великих почестей магу. Он снова обращается к Господу, и Всевышний ему позволяет. Правда, с условием — Ваалам может отправится в путь только, если послы снова придут к нему с просьбой, а главное — «делай то, что Я буду говорить тебе».

И волхв дрогнул: не дождавшись, третьего посольства он снаряжает ослицу и отправляется к Валаку. Дорогу ему преграждает ангел с мечом. Но видит ангела только ослица Ваалама. Маг избивал животное (между ними даже происходит трогательный диалог), пока Господь ни «отверз глаза Валаама», и тот не увидел ангела с мечом.

В итоге Господь позволяет магу отправиться к Валаку. Правда, Всевышний берет с Валаама обещание — «только говори то, что Я буду говорить тебе».

Моавский царь тщательно приготовился с церемонии проклятия, которую должен был провести Валаам. Однако вместо великой порчи Валаам трижды благословил еврейский народ — «Благословляющий тебя благословен, и проклинающий тебя проклят!». Для Моава все было кончено -«И встал Валаам и пошел обратно в свое место, а Валак также пошел своею дорогою».

Казалось бы — моавский жрец заслужил, чтобы попасть в сонм ветхозаветных праведников, однако из дальнейшего повествования мы узнаем, что Валаам погиб от меча израильского воина, и был истреблен весь род его… За что? Незадолго до казни маг якобы дал совет моавским женщинам растлить израильских воинов и тем самым спровоцировать гнев Всевышнего на евреев.

Этот поступок Валаама выглядит очень странным в свете того, что именно он трижды благословил Израиль.

Важно сказать, что все эти перипетии описаны буквально в двух строчках. Авторы Книги Чисел уделили трагедии Валаама в несколько раз меньше места, чем диалогу мага со своей ослицей. Фигура Валаама вызывала очень много споров в среде комментаторов Писания. Одни считали его пророком, другие колдуном. Некоторые христианские экзегеты были уверены, что Валаам предсказал пришествие Христа в своем пророчестве: «Вижу его, но его еще нет; зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава». И в то же время читаем во Втором послании апостола Петра обличение лжепророков: «Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Восорова, который возлюбил мзду неправедную, но был обличен в своем беззаконии: бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка».

Почему именно в качестве примера лжеучительства святой апостол выбрал пример Валаама? Это останется для нас загадкой.

Но если Библия не открывает нам со всей очевидностью грех Валаама, то иудейские предания куда более конкретны. Из талмудического трактата «Санхедрин» мы узнаем, что Валаам был одним из семи великих «языческих» пророков. Однако из-за своей порочности он в конце жизни лишился своего дара. Именно Валаам дал совет фараону убивать еврейских младенцев-мальчиков. Именно он «вдохновил» амаликитян напасть на евреев после исхода из Египта. Евреи интерпретировали этимологию имени Валаам как «без-народа», «губитель народа».

Сегодня топоним Валаам мы не найдет ни в Палестине, ни в Египте, ни на какой территории, где правят семитские языки. «Проклятое слово» нашло себе прибежище далеко на севере, в холодных водах Ладожского озера. В этом есть какой-то высший промысел. Может, таким образом Господь дал последний шанс могущественному моавскому магу искупить свой грех. В виде острова, который называют Русским Афоном.