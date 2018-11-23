Грязные секреты ресторанов, о которых никто не задумывается

Обычно рестораны оценивают по стандартным критериям, которые не включают в себя очевидные, но немаловажные мелочи.

Мир микробов перед носом

Команда ученых провела исследование на самый грязный предмет в помещении и результат их поразил. Они рассчитывали на перечницу или счетницу, но оказалось все куда интереснее — ресторанное меню. Количество бактерий больше, чем где-либо еще в целых рекордных 16 раз. Все потому, что меню протирать не принято, хотя в ресторане меню трогает каждый.

Перчатки

Нас успокаивает, когда мы видим повара работающего в перчатках. Но оказывается, доверять глазам не стоит — часто повара забывают снять перчатки, прежде чем потянуть ручку холодильника или взять телефон. Гарантированная безопасность будет только в том случае, если у повара выработанная привычка постоянно менять перчатки.

Заразные сотрудники

Больше половины сотрудников признается, что не готовы пропускать смену только лишь из-за обычного ОРВИ. Это относится как к поварам, там и к уборщицам, посудомойкам, помощникам. Кто-то кашляет открыто, кто-то в ладошку, результат один — бактерии на всей рабочей зоне.

Пот

Зачастую на кухне поварам жарко, ведь стоят они у плиты 24/7. Капельки пота могут капать со лба или стекать по рукам, но вы это даже не заметите.