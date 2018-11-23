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Black Friday в «Тануки»: — 50% на роллы «Филадельфия» 

Партнерский материал 12 часов назад
Фото: партнерский материал
Акция пройдет во всех ресторанах бренда в России, Украине и Казахстане.
Сегодня, в «черную пятницу», 23 ноября бренд японских ресторанов «Тануки» снижает стоимость популярных роллов «Филадельфия» на 50% при заказе доставки. Одна из самых популярных позиций в меню «Тануки» будет стоить всего 218 рублей.
Сделать заказ можно на сайте tanuki.ru или через приложение «Тануки» для iOs и Android. Ограничений на количество порций нет. Для того, чтобы воспользоваться предложением необходимо просто сделать заказ, скидка будет учитываться по умолчанию. Срок действия акции — 23 ноября 2018 года.
Ролл «Филадельфия» является одним из самых популярных в мире, благодаря гармоничному сочетанию лосося, сливочного сыра, риса и нори. В «Тануки» в него также добавляют огурец, авокадо, зеленый лук и кунжут.
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