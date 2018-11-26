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Города России с самым высоким качеством жизни 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @danya_ekzotika
Финансовый университет при правительстве Российской Федерации провел исследование, результаты которого выявили города России с самым высоким качеством жизни.
Основными критериями, по которым оценивались города были качество медицинского обслуживания, объемы строительства, работа ЖКХ, состояние дорог и развитие культуры, удовлеторенность жителей их доходами в городе и комфортностью жизни в нем.
Первое место в рейтинге досталось Тюмени. Город не был отмечен как лучший по каждому критерию, однако попадал во все рейтинги, в связи с чем его общий результат был оценен на первое место.
В первую десятку также вошли Москва, Грозный, Казань, Сочи, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тула, Сургут и Череповец.
Москва попала в рейтинг благодаря высоким доходам и высоким качеством медицинского обслуживания.
Финансовый университет , Места
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