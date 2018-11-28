«Дом пиковой дамы»: тайны усадьбы Большие Вяземы

Большие Вяземы в Одинцовском районе Подмосковья прежде всего известно, как место, где провел свое детство Александр Сергеевич Пушкин. Но усадьба прославлена не только великим поэтом.

С конца XVII века и вплоть до 1917 года усадьба принадлежала княжескому роду Голицыных. За это время дворец посетили знаменитый полководец Михаил Кутузов, а также французский император Наполеон I Бонапарт. В настоящее время усадьба входит Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина и является одной из самых посещаемых усадеб Подмосковья. О том, почему местные жители называют дворец «Домом пиковой дамы», кем из его хозяев был создан «генплан» Москвы, и как это место стало судьбоносным для российского поэта — в материале «360».

Первые упоминания

Впервые название Вяземы можно встретить в документах XVI века. При Иване Грозном это была последняя станция перед Москвой по Большой Смоленской дороге. В конце 1584 года село было подарено царем Федором I Иоанновичем Борису Годунову, который сразу же начал на этом месте большое строительство: деревянный дворец, боярский дом, флигели и пятиглавый храм во имя Преображения Господня, окруженные крепостной стеной, были возведены на месте будущей усадьбы.

В конце XVII века усадьба перешла во владение князю Борису Голицыну, который заново восстановил дворец.

Дошедший до наших дней усадебный дом в Больших Вяземах был построен в 1784 году правнуком князя Бориса Голицына полковником Николаем Михайловичем Голицыным. Позже Александр Сергеевич Пушкин опишет дворец Голицыных в своем знаменитом романе «Евгений Онегин». Считается, что именно с Больших Вязем поэт писал имение Онегина, а прототипом имению Лариных послужило соседнее Захарово.

Незваный гость

В парадной прихожей находится экспозиция с интригующим названием «Незваные гости», она посвящена Отечественной войне 1812 года.

Тем гостем, что неожиданно прибыл в Большие Вяземы, был никто иной, как французский император Наполеон I Бонапарт. В усадьбе он разместил драгунский полк и сам пробыл там двое суток. На стенах парадной прихожей можно увидеть портреты выдающихся французских полководцев — маршалов и генералов наполеоновской армии.

Письмо Кутузова

Своей историей обладает и знаменитая библиотека дворца. 11 сентября 1812 года при отступлении из Москвы здесь останавливался великий полководец, главнокомандующий русской армией маршал Михаил Илларионович Кутузов. Тогда нижний зал библиотеки на одни сутки был превращен в штаб русской армии. Именно здесь Кутузовым было написано письмо генерал-губернатору Москвы графу Ростопчину, а также три приказа по армиям.

Известно, что интерьер библиотеки полностью воссоздан по сохранившимся гравюрам конца XVIII века.

В гостях у «пиковой дамы»

Весь усадебный комплекс местные жители называют «домом пиковой дамы». Причиной этому стала Наталья Петровна Голицына — супруга Владимира Борисовича Голицына — считается, что именно эта женщина является прототипом героини известной повести Пушкина «Пиковая дама».

В одном из залов усадьбы можно увидеть не только мебель, но и изящные вещи дамских будуаров XVIII века, таких как ломберный столик, кушетка, дамские альбомы для стихов и книжки для записей бальных танцев, кроме того, книжка-шкатулка для колец и даже бальная туфелька.

Судьбоносная встреча

Но для Пушкин усадьба стала судьбоносной вовсе не из-за того, что ее владельцы и залы вдохновляли поэта. Именно здесь, на одном из приемов, который давал князь Голицын, Пушкин познакомился со своей будущей женой Натальей Гончаровой.

Тайные встречи масонов

Кроме романтических историй, усадьба знает и истории таинственные, которые могли разворачиваться в масонском зале дворца. На полу данного зала выложен мозаикой символ тайного братства, на который нельзя наступать. На стенах развешаны портреты членов масонской ложи — известных военачальников и общественных деятелей. Здесь также можно увидеть детали масонского костюма, диплом масонской ложи «Палестина».

Генплан Москвы

Во дворце можно посетить кабинет московского генерал-губернатора Дмитрия Владимировича Голицына, который правил Москвой с 1820 по 1843 годы. И сейчас он обставлен также, как и при жизни князя.

В кабинете можно посмотреть программу архитектурно-градостроительного развития Москвы, которая была разработана князем Голицыным совместно с архитектором Быковским.

Новогоднее представление

Музей-заповедник А. С. Пушкина уже давно известен своим новогодними елками, на которых выросло не одно поколение. Традиция продолжается и сейчас.

В предстоящем новогоднем сезоне в усадьбе Вяземы пройдет волшебное представление «Новогоднее Лукоморье». Исполнят его актеры независимого московского драматического театра «Переулок».

По одному билету на ежегодную «Елку» проходят один ребенок и один взрослый. А также гости получают сладкий подарок и возможность бесплатно посетить экспозицию дворца в Вяземах.

В этом году сеансы пройдут 22, 23 и 29 декабря, а также 3 и 4 января 2019 года в 11:00, 13:30 и 16:00. С более подробной информацией можно ознакомится на официальном сайте музея.

Как добраться

Проезд в усадьбу Вяземы гораздо проще, чем кажется. На общественном транспорте добраться до музея можно с Белорусского вокзала Москвы электропоездом до станции Голицыно, далее автобусом № 38, № 50 или на маршрутке № 38, № 79, № 1055 до остановки «Институт».

На автобусе или автомобиле доехать еще проще: усадьба расположена на 44 километре Можайского шоссе от Москвы.

Работает музей ежедневно с 10:00 до 17:00, кроме понедельника и последней пятницы месяца.