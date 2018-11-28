Все в зале! Двигайтесь с нами!

Совсем скоро ветераны хип-хопа из Иванова ворвутся в Москву и Питер с новым предновогодним шоу и устроят настоящий трЭш!

Все, что вы точно знаете наизусть с детства: "Хип-хоп маньяки", "Малинки", "Труба зовет" и "Пей пиво" — даешь старый добрый треш и угар! Конечно, ребята не забыли нафантазировать и новых хитов! И, мало того, премьер! Но это секрет)

Крутые спецэффекты, обнаженные снегурочки и пионерки, любимые атрибуты 90-х и нулевых, невероятное световое шоу, дичайший перфоманс, танцы до седьмого пота и мандариновая атмосфера Нового Года — это будет та самая Дискотека Авария — дерзкая и резкая.

Мы будем подпевать хором и отжигать не по-детски.

Это будет ёлка для взрослых мальчиков и девочек! И помните, «скоро все случится!».

Рекомендовано к посещению детям от 16 до 86 лет.

Авария любит Вас!