Грандиозные вечеринки в «Ерше»

Новый год: генеральная репетиция ресторанах «Ёрш» объявили репетицию Нового года.

Встреча Нового года — мероприятие ответственное, и его нельзя пускать на самотек. Вот почему в ресторане «Ёрш» уже сейчас назначена генеральная репетиция, к которой организаторы подошли со всей ответственностью. Проверяйте по списку: поздравления от Деда Мороза (обязательно!), обращение президента (как без него!), конкурсы (много!), подарки (разумеется — Дед Мороз же), живая музыка от кавер-группы «Телефон» (запись-то где угодно можно послушать) и танцы до упаду (для желающих — остальные могут отдыхать за столиками).

Все в белом: костюмированная встреча зимы 30 ноября, ресторан «Ёрш» на Липецкой, 2/8.

Снег наконец почтил Москву своим присутствием, и по этому случаю в ресторанах «Ёрш» — White Party, грандиозная встреча зимы! В программе — конкурсы, подарки и зажигательные диджейские сеты.

Вечеринка костюмированная! Приходите в белом — будет большой фотоотчет, в котором вы сможете увидеть ваши жизнерадостные лица.

30 ноября в ресторанах «Ёрш»: Варшавское ш., д. 86;

ул. Перерва, д. 58;

Боровское ш., д. 31;

ул. Космонавтов, д. 15;

ул. Пришвина, д. 9;

ул. Народного ополчения, д. 22, к.2.

Во всех ресторанах — множество сортов пива, широкий выбор коктейлей, соленья по фирменным рецептам, рыба из собственной коптильни, щедрые мясные и сырные тарелки, огромное разнообразие закусок к пиву, а также новое сезонное меню от шефа, в которое входят такие изыски, как салат с нежной куриной печенью под ягодным соусом, карпаччо из лосося с ароматным манго или хрустящая перепелка с маринованными грибами.