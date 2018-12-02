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Тайны загадочных звездных башен Тибета 

Рамблер 9 часов назад
Фото: depositphotos
В горных долина Гималаев расположены строения, о точном происхождении которых никто не знает.
Ученые отмечают, что эти башни были построены от 500 до 1200 лет назад, но для каких целей, точно ответить не могут.
Эти загадочные строения звездообразной формы, правда, упоминаются в китайских научных трактатах времен правления династии Мин, но тщательно их не изучал никто.
Некоторые историки предполагают, что сооружения могли использовать как сторожевые башни, а необычную формы им придавали для того, чтобы придать сооружениям большую устойчивость при землетрясениях.
Другие исследователи полагают, что башни могли выполнять роль своеобразного оптического телеграфа: с вершины каждой из них видны остальные.
Есть и те, кто считает, что звездные башни носили сакральный смысл. Согласно одной из тибетский легенд, существует некая «веревка», которая связывает землю с небом. По мнению некоторых исследователей, башни могли быть своеобразным символом этой «веревки».
Есть и ещё одна версия, согласно которой фундамент сооружения закладывали, когда у местного властителя рождался сын. А потом каждый год добавляли по «этажу».
Несмотря на достаточное количество предположений, точное назначение таинственных башен до сих пор неизвестно.
А вот местным жителям, похоже, это не слишком важно. Некоторые из них используют сооружения в качестве хлевов, другие приносят в башни глиняные фигурки животных, символизирующие жертвоприношения, но большинство башен все же пустует.
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