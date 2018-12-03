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Огромная неизвестная пещера обнаружена в Канаде 

Мир24 21 минуту назад
Фото: МТРК «МИР» / Аллан Себетов
На территории Канады обнаружена ранее неизвестная пещеру. Об этом сообщает телеканал CTV News.
Как отмечается, специалисты-геофизики проводили исследования на территории парка Уэллс-грей, расположенного в провинции Британская Колумбия. В результате они наткнулись на гигантскую незнакомую пещеру, которая ранее была неизвестна для ученых. Ей дали название «Сарлакская яма», ее длина ее входа составляет около 100 метров, а ширина 60 метров.
Между тем общая протяженность пещеры остается для исследователей неизвестной. Она частично она заполнена водой, это пока не позволяет выполнить окончательные замеры.
По словам ученых, пещера, скорее всего, появилась в результате падения воды с высоты. Водопад сбрасывает в грот 15 кубометров воды в секунду. До этого специалисты не могли обнаружить данный объект, так как большую часть года она покрыта снегом. Тем не менее в последние десятилетия снежный покров растаял из-за глобального потепления.
«Пещера просто огромна. Когда вы впервые видите ее, у вас захватывает дух, потому что это гигантская дыра в земле», — отметила геофизик Кэтрин Хиксон.
В ближайшее время специалисты намерены всесторонне изучить уникальный природный объект.
Напомним, в конце ноября краеведы нашли на побережье Байкала в Ольхонском районе Иркутской области уникальную пещеру, в которой никогда не было людей.
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