Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пизанская башня больше не падает 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
За последние 20 лет Пизанская башня сократила угол наклона на 4 сантиметра. К такому выводу пришли международные специалисты, которые наблюдают за состоянием памятника.
Колокольная башня является частью ансамбля городского собора Санта-Мария-Ассунта в итальянском городе Пиза. 57-метровая башня приобрела всемирную известность из-за заметного наклона в южную сторону. Здание наклонилось еще в 1178 году, когда велось строительство третьего этажа. Раньше считалось, что так и было задумано, но сегодня эта версия представляется маловероятной. Проект башни был ошибочен с самого начала: к наклону привело сочетание невысокого трехметрового фундамента и более мягкая почва с южной стороны, быстро осевшая и переместившаяся в сторону. Почву удалось укрепить, а незаконченное здание даже открыли к посещению в 1198 году.
Восьмой и последний этаж колокольни был надстроен к 1350-1370 годам. И хотя средневековые архитекторы не раз предпринимали попытки выровнять здание, оно осталось искривленным и даже продолжало клониться к земле.
В 1990 году наклон составлял уже 4,5 метра от вертикального положения, и здание впервые за 800 лет закрыли из-за опасений, что оно может упасть. Благодаря работам по укреплению северной стороны башни, а также по изменению грунта, специалистам удалось исправить плачевное положение здания. Она даже слегка отклонилась к северу, осела на несколько сантиметров и стабилизировалась. В 2001 году Пизанскую башню вновь открыли для туристов.
После очередного мониторинга в 2018 году эксперты заявили, что за последние 20 лет колокольня стала прямее на 4 сантиметра, благодаря работам с использованием противовесов и выборке грунта.
"Можно сказать, что постройка стабильна и находится в лучшем состоянии, чем считалось ранее", — говорят итальянские ученые.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему американцы боялись СССР14
Почему нас раздражает собственный голос?4
20 мифов о долгой поездке на поезде1
Куда исчезла итальянская звезда 80-х Сабрина15
Каким бы был мир без женщин10
Видео
08:16
Каким бы был мир без женщин
Истории
15:03
Своенравный кот отказался жать на кнопку блогера
Безумный мир
10:27
Почему американцы боялись СССР
Истории
00:30
Как выглядит самое страшное место Греции
Места
00:36
Правда ли в СССР делали мыло из собак
Безумный мир
10:03
Что находится в центре нашей планеты
Безумный мир
03:56
Куда исчезла итальянская звезда 80-х Сабрина
Люди
01:15
Гигантский петух нашел себе подружек
Безумный мир
03:58
Что любил Тургенев
Люди Истории
06:48
Секретные проекты, о которых теперь известно
Истории Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение