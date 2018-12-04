Пизанская башня больше не падает

За последние 20 лет Пизанская башня сократила угол наклона на 4 сантиметра. К такому выводу пришли международные специалисты, которые наблюдают за состоянием памятника.

Колокольная башня является частью ансамбля городского собора Санта-Мария-Ассунта в итальянском городе Пиза. 57-метровая башня приобрела всемирную известность из-за заметного наклона в южную сторону. Здание наклонилось еще в 1178 году, когда велось строительство третьего этажа. Раньше считалось, что так и было задумано, но сегодня эта версия представляется маловероятной. Проект башни был ошибочен с самого начала: к наклону привело сочетание невысокого трехметрового фундамента и более мягкая почва с южной стороны, быстро осевшая и переместившаяся в сторону. Почву удалось укрепить, а незаконченное здание даже открыли к посещению в 1198 году.

Восьмой и последний этаж колокольни был надстроен к 1350-1370 годам. И хотя средневековые архитекторы не раз предпринимали попытки выровнять здание, оно осталось искривленным и даже продолжало клониться к земле.

В 1990 году наклон составлял уже 4,5 метра от вертикального положения, и здание впервые за 800 лет закрыли из-за опасений, что оно может упасть. Благодаря работам по укреплению северной стороны башни, а также по изменению грунта, специалистам удалось исправить плачевное положение здания. Она даже слегка отклонилась к северу, осела на несколько сантиметров и стабилизировалась. В 2001 году Пизанскую башню вновь открыли для туристов.

После очередного мониторинга в 2018 году эксперты заявили, что за последние 20 лет колокольня стала прямее на 4 сантиметра, благодаря работам с использованием противовесов и выборке грунта.