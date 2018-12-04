«Легенды Ретро FM 2018»: главное ностальгическое событие года

«Ретро FM» приглашает всех своих поклонников вместе отметить 15-летие любимой радиостанции — а заодно и начать праздновать Новый год! 8 декабря в «Олимпийском» пройдёт супершоу «Легенды Ретро FM 2018» — единственный международный фестиваль, объединяющий суперзвёзд 70-х, 80-х и 90-х. Зрителей ждёт настоящее путешествие во времени, полное погружение в эпоху золотых хитов, фантастическое шоу мирового уровня, встречи с редкими гостями и множество сюрпризов и премьер.

Главный ностальгический праздник состоится в столице уже в четырнадцатый раз и, без сомнений, запомнится каждому!

партнерский материал

Дмитрий Харатьян. Имена ещё нескольких участников «Ретро FM» пока держит в секрете. Ведущими 4-часового марафона суперхитов, как всегда, станут Татьяна Веденеева

партнерский материал

Билетов на «Легенды Ретро FM 2018» в Москве с каждым днём все меньше. На фестивале ожидается около 30 000 гостей со всех концов страны, среди которых будет много постоянных зрителей — тех, кто уже давно привык раньше всех отмечать Новый год на «Легендах», а потом смотреть телеверсию супершоу на главных российских телеканалах за праздничным столом после боя курантов.

Генеральный продюсер «Ретро FM» Владимир Иваненко:

«В этом году мы ждём нашего праздника с особенным чувством. Ведь «Легенды Ретро FM» станут последним из исторических «народных» фестивалей, который пройдет в спортивном комплексе «Олимпийский» перед его закрытием на большую реконструкцию. В последний раз у всех нас будет возможность сказать знаменитое «Привет, „Олимпийский“!» и ощутить ни с чем не сравнимую атмосферу этой уникальной арены и единение десятков тысяч людей, которых связала любимая музыка. За эти годы «Олимпийский», сам давно превратившийся в легенду, стал родным домом для очень многих артистов, почти всех крупнейших российских музыкальных проектов — и для нас, конечно, тоже. Поэтому 8 декабря мы готовим особую программу в подарок любимому залу и всем, у кого с ним связаны такие впечатления и воспоминания, которые остаются на всю жизнь!»

Не упустите свой шанс встретиться с суперзвёздами нескольких поколений в «Олимпийском», спеть вместе со знаменитыми артистами, потанцевать под золотые хиты и почувствовать новогоднее волшебство!

партнерский материал

Для тех, кто не сможет попасть на супершоу 8 декабря, «Ретро FM», по традиции, проведёт прямую радио— и видеотрансляцию, так что услышать и увидеть всё происходящее в СК «Олимпийский» можно будет в любой точке планеты. Начиная с 19:00, за фестивалем «Легенды Ретро FM 2018» можно будет следить в эфире радиостанции, на сайте retrofm.ru и в официальной группе «Ретро FM» в социальной сети «Одноклассники».

«Легенды Ретро FM» — один из самых популярных музыкальных фестивалей в России, проходящий в формате оригинального постановочного шоу. Уникальная особенность фестиваля — возрождение звёзд и возвращение их на большую сцену. Именно на «Легендах Ретро FM» воссоединились культовые зарубежные группы — Dschinghis Khan, Army of lovers, Arabesque, Secret Service, Ace of Base, Yaki-Da, а также обрели второе дыхание многие отечественные музыкальные проекты. Год за годом фестиваль собирает аншлаги в обеих столицах, а его телеверсии транслируются на главных ТВ-каналах страны. «Легенды Ретро FM» — это шоу на уровне современных мировых стандартов, неожиданные имена в афише, яркое и необычное сценическое оформление. А также неповторимая праздничная атмосфера, долгожданные встречи друзей и одноклассников — и конечно, самые любимые артисты и лучшая музыка 70х, 80х, 90х. Генеральный продюсер фестиваля «Легенды Ретро FM» — Владимир Иваненко.