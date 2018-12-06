Ученые нашли древнюю страну под водами Северного моря

Около 8 000 лет назад на огромном плато между Англией и Нидерландами процветала жизнь. Однако из-за таяния ледника уровень Северного моря серьезно поднялся и затопил эти земли. Изучив остатки донных отложений, ученые обнаружили органические вещества, доказывающие существование жизни в этих местах, которым исследователи дали название Доггерленд.

Например, обнаруженный торф на дне Северного моря свидетельствует о присутствии на этом месте в древности суши. Окаменелости древесного угля, предположительно, могут быть частями костров, которые разводили люди, населявшие эти территории. Кроме того, ученые обнаружили человеческие кости и фрагменты каменных орудий.

Исследователи говорят, что у них было представление о том, как выглядит ландшафт морского дна в этой местности, но важно было изучить образцы его структуры, чтобы делать выводы о существовании здесь жизни.

Ученым только предстоит выяснить, как быстро Северное море затопило Доггерленд. Сегодня уже известно, что эта часть суши образовалась около 12 000 лет назад, в конце последнего ледникового периода.