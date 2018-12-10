Проститутки-сампан: смертельная секс-экзотика Таиланда

Все женщины, зарабатывающие деньги своим телом, рискуют в той или иной степени жизнью или здоровьем. Но ни одна путана из фавел Рио или трущоб Бангкока не подвергает себя опасности так, как это совершенно добровольно делают девушки-сампан, работающие на побережье Таиланда.

Не зря Тайланд называют «королевством борделей». Здесь можно найти самые необычные и даже запретные секс-услуги по смешной цене. Поэтому в страну съезжаются извращенцы и просто любители «клубнички» со всего мира и, как правило, успешно удовлетворяют свои самые странные желания.

Проституция считается во всем мире не только самой древней, но и одной из наиболее опасных профессий. Особенно точно это утверждение подходит к тайским девушкам-сампан, которые, выходя «на панель», никогда не знают, вернутся ли домой.

На работу эти элитные проститутки отправляются не на улицы туристических центров, не в публичный дом или кафе. Девушки-сампан оказывают секс-услуги в море, на сампане — традиционной для Юго-Восточной Азии плоскодонной лодке.

Работают проститутки в паре с мужчиной, обычно это отец, брат или близкий друг девушки. Такой тандем требуется не только для защиты от неадекватных клиентов, но и для оказания помощи женщине в процессе работы.

Как правило, сутенер находит клиентов для оказания экзотической секс-услуги в туристических районах прибрежных городов и тут же договаривается о цене. Любителю острых ощущений сеанс секса с девушкой-сампан обходится в 300-400 долларов, что для бедного Таиланда совсем немало.

Клиента отвозят на тук-туке или мотороллере к причалу, расположенному в уединенном месте, где он выбирает девушку и с ней и ее сопровождающим выходит на сампане в море. Именно вдали от берега, за пределами прямой видимости и происходит необычный и смертельно опасный секс.

Проститутка раздевается, перевешивается через невысокий борт лодки в воду и, сделав глубокий вдох, погружается почти по пояс в воду. Задача девушки — находится под водой без воздуха как можно дольше. Клиент в это время входит в девушку и наслаждается необычными ощущениями, которые получить при обычном половом контакте не получится.

Дело в том, что нехватка кислорода вызывает спазмы мышц, и влагалище особенно сильно сжимается. Эти конвульсивные движения, являющиеся предвестниками скорой клинической смерти, и ценятся среди любителей острых ощущений.

Обычно такое «погружение» длится 2-2,5 минуты, и в итоге девушки часто теряют сознание. При этом происходит непроизвольное мочеиспускание, но даже эта неприятная деталь не отталкивает ценителей секс-экстрима.

Мужчина, сопровождающий девушку-сампан, внимательно следит за процессом и в нужный момент, если девушка вовремя не показалась из воды, затаскивает ее в лодку и оказывает медицинскую помощь, делая искусственное дыхание. Обычно одного сеанса, чтобы достичь желанного оргазма недостаточно, и проститутке приходится погружаться два, а то и три раза.

Старинная профессия девушки-сампан запрещена законом Королевства Таиланд. Взятые с поличным жрицы любви и их напарники получают серьезные штрафы и могут даже остаться без своего рабочего места — лодки. Клиентов тоже могут привлечь к административной, а в случае смерти девушки и к уголовной ответственности.

Противозаконность требует от всех высокой степени конфиденциальности, поэтому туристам не разрешается делать снимки в сампане, где находится девушка и ее напарник. Также клиента еще на берегу предупреждают о том, что он не должен распространяться о «приключении» и самостоятельно, без сутенера, приводить знакомых к причалу.

Несмотря на это, такая секс-услуга пользуется большим спросом у туристов. Особенно любят получать удовольствие этим опасным способом гости из Японии, падкие до неординарных сексуальных практик. Но, нужно сказать о том, что девушки-сампан — это далеко не новое явление, появившееся на гребне туристического бума.

Проститутки в лодках появились задолго до того, как Сиамский полуостров облюбовали туристы. До сих пор у тайцев существует поверье, что несколько сеансов секса в море способны существенно увеличить мужское достоинство. Поэтому, к сомнительной процедуре народной медицины в Юго-Восточной Азии прибегали задолго до того, как здесь открылся первый курорт.

К сожалению, смерть проститутки-сампан не редкость — согласно статистике, до 30 лет, когда принято завершать «морскую» карьеру, не доживает каждая шестая девушка. Но даже те путаны, которым посчастливилось избежать добровольного утопления, до конца жизни страдают хроническими заболеваниями дыхательной системы и нарушениями мозговой деятельности.