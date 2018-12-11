Легенды московского метро

Крысы ростом с собаку, призрачные поезда, курсирующие по старым станциям, туннели для правительственных поездов — вы слышали эти городские легенды о московском метро? Они бродят уже не одно десятилетие, пугая жителей Москвы и гостей. Но реальная история столичной подземки не менее увлекательна.

1. В московском метро есть две станции с названием Смоленская: одна находится на голубой ветке, другая — синей. Дело в том, что сначала построили радиус от станции Александровский сад неглубокого заложения, на котором и была станция Смоленская, но во время войны в него попала бомба. Тогда по приказу Сталину заложили глубокую ветку в сторону Киевского вокзала. Новая ветка заработала, а старая Смоленская оказалась заброшенной, но в пятидесятых годах возобновила работу.

2. Станция Киевская — одна из самых красивых в метро. У неё имеется любопытный вход, копирующий парижский, но это лишь одна достопримечательность станции. На одной из мозаик кольцевой станции многие видят партизана с айфоном в руках, который сидит перед ноутбуком, хотя очевидно, что авторы мозаики изобразили партизана перед портативной радиостанцией.

3. Метро обожают киношники. Первая станция Московского метро приняла пассажиров в 1935 году, а уже в 1936 году метро засветилось в фильме Григория Александрова «Цирк».

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