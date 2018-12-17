В Китае открыли 5-звездочный общественный туалет

В основном люди избегают до последнего посещать общественные туалеты, и нетрудно догадаться почему. Большинство таких мест грязные, неуютные и малопривлекательные. Но это никак не относится к недавно открытому в китайском городе Чунцин общественному туалету. Этому заведению присваивают 5 звезд.

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Туалет площадью 150 кв. метров отличается элегантным дизайном и качественными материалами интерьера — там мраморные полы и лакированные деревянные двери. Также есть климатическая система, которая круглосуточно и круглогодично обеспечивает температуру 26 градусов по Цельсию.

BigPicture.ru

Туалет площадью 150 кв. метров отличается элегантным дизайном и качественными материалами интерьера — там мраморные полы и лакированные деревянные двери. Также есть климатическая система, которая круглосуточно и круглогодично обеспечивает температуру 26 градусов по Цельсию.

BigPicture.ru

Помимо прекрасного вида, такое решение позволяет увеличить количество дневного света внутри туалета, что дает возможность властям города экономить на электроэнергии.