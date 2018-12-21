Предновогодний праздник в «Авиапарке»: детский театр, профессиональный хор и призы

22 декабря в «Авиапарке» пройдет елка для всей семьи «Сон под Новый год», большой праздник, где можно будет поучаствовать в спектаклях по мотивам сказок Андерсона, сделать дизайнерские подарки, а также встретить сказочных персонажей с предсказаниями. Кульминацией станет выступление хора «Voice Fusion», который исполнит рождественские песни. В течение дня всех гостей фестиваля ждут подарки от LEGO. Основная программа пройдет на 4 этаже в зоне между фуд-кортом и магазином электроники.

Праздник начнется в 14:00 и завершится в 20:00.

Программа рассчитана на детей от года до десяти лет, но участвовать можно всей семьей.

Елка пройдет в сотрудничестве с Seasons Project.

Вход свободный.