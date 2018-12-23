Каким был квартал красных фонарей 20 лет назад

На первый взгляд, квартал красных фонарей в Амстердаме почти не меняется с годами. Куртизанки все так же призывно взирают на прохожих, из обшарпанных баров слышится нетрезвое пение, то и дело по улице с важным видом проходят полицейские. Горожане, однако, уверяют, что раньше тут была совсем другая жизнь. Квартал стал менее аутентичным. Власти закрыли множество кофешопов, а всех жриц любви, прежде свободно разгуливающих, упрятали за окнами со шторками.

Фотограф Хууб Прикаерц жил неподалеку в 90-е и активно запечатлевал бурлящую действительность. К людям с фотоаппаратом здесь всегда относились недружелюбно, поэтому он снимал от бедра, делая вид, что смотрит в другую сторону. Способ неоднозначный, но классных кадров Прикаерц сделал немало.

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