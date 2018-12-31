Рестораны Москвы для романтиков

Что как нельзя лучше скрасит вечер трудового дня? Конечно, же романтический ужин в располагающей атмосфере.

И не обязательно привязываться к датам. День рождения или 14 февраля — это, конечно, хорошо, но почему бы не устроить себе маленький праздник просто так? Вот несколько ресторанов, которые помогут вам настроиться на нужный лад.

Sixty. Ресторан в бизнес-центре Москва-сити. Шикарный антураж, захватывающая дух панорама города и отменное меню — все это на высоте 62 этажа.

"Турандот". Один из самых романтичных и изысканных ресторанов города. "Турандот" многим полюбился не только за изысканность кухни, но и за радующий глаз дизайн интерьера.

Upside Down Cake Co. Для тех, кому не хватает сладких моментов. Спокойные светло-серые тона в сети кондитерских расслабляют и настраивают на романтичный лад. А еще здесь восхитительно вкусные капкейки!

Beer&Brut. Бар-ресторан с необычным интерьером в самом центре столицы. Отлично подойдет для уютного теплого вечера в кругу друзей или своей половинки. Ну и какой вечер — без вина и устриц?