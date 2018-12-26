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Ученые выяснили предназначение линий Наски 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Ученые раскрыли тайное предназначение геоглифов, изображенных на плато и простирающихся более чем на 50 км в южной части Перу. Оказалось, что они не предназначены для изучения астрономии, а являются "дорожными храмами" на пересечении главных дорог.
Горные тракты и геоглифы — это два самых знаменитых объекта, находящихся в Андах рядом друг с другом. Питер Бикулис заявил, что до этого ученые пытались рассмотреть каждый объект по отдельности, не задумываясь о том, что они из себя представляют вместе. В итоге выяснилось, что такие рисунки могли быть "часовнями", где можно прочесть молитву во время путешествия.
Первое открытие геоглифов состоялось в середине XVI века. Но эта находка не была публичной. Только в 1939 году о существовании загадочных фигур на плато во всеуслышание заявил перуанский археолог Торибио Ксесспе, а американский историк Пол Косок сделал с самолета первые фото объекта.
Ученые смогли назвать предназначение геоглифов, но у них нет общего мнения о том, как представителям культуры Наска удалось "начертить" такие огромные рисунки.
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