Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Легенды и мифы долины Саут-Наханни 

Рамблер 9 часов назад
Фото: @gsbfotography
Долина Саут-Наханни на северо-западе Канады не такая уж и чудная, как может показаться на первый взгляд, когда взор падает на завораживающую реку, протекающую между каньонами. Общая площадь долины составляет 540 км. Надо отметить, что район реки Саут-Наханни является наследием ЮНЕСКО.
Однако долина может удивить путешественника не только своим ландшафтом, но и довольно загадочной историей. Странные аномалии были замечены в 1959 году, когда золотоискатели, в надежде найти драгоценные металлы, отправились изучать долину.
Они запаслись провизией и наняли самолет, который должен был их забрать в определенное место и время. Но в тот день, когда за ними должны были вернуться, никто не прилетел. В итоге золотоискателям не удалось спастись. Один из них покончил жизнь самоубийством, а двое других отправились в соседнюю деревню, но по дороге пропали без вести.
После этого несчастного случая было решено снять документальный фильм, но съемочная группа тоже пострадала, когда отправилась создавать новую киноленту в долине.
Аномалии долины Саут-Наханни можно сравнить с Бермудским треугольником. Очевидцы рассказывают, что в ней может стоять дикий холод, когда на всей остальной территории Канады жаркое лето. Или внезапно наползет туман, в котором не видно ничего на расстоянии вытянутой руки.
Также в долине находили обезглавленные тела пропавших без вести. Никто так и не смог объяснить, кто или что убивает людей подобным способом и почему такое происходит.
Комментарии
Места , ЮНЕСКО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
IKEA опубликовала инструкцию по «сборке» оливье
9 самых шокирующих фактов о Юрии Гагарине
Странные обычаи, которые соблюдаются на день рождения
Почему хрущевки раньше называли «лагутеновками»
«Чупа-Чупс» и кузнечики: интересные факты о Дали
Видео
12:20
Объекты всемирного наследия, которые стоит увидеть
Места
14:32
Странные создания, которые действительно существуют
Безумный мир
03:55
«Чупа-Чупс» и кузнечики: интересные факты о Дали
Люди
05:24
Жизнь кувырком
Истории
06:40
Неразгаданные тайны древности
Истории
06:56
Что случилось с астронавтом-шимпанзе
Истории
00:29
Видео с воронами и черным шаром привлекло уфологов
Безумный мир
03:53
Что случилось с рок-группами 90-х и 2000-х
Люди
00:47
Почему алмазы стали самыми дорогими камнями
Вещи
15:54
Как изменилась планета за 100 лет
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение