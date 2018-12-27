Легенды и мифы долины Саут-Наханни

Долина Саут-Наханни на северо-западе Канады не такая уж и чудная, как может показаться на первый взгляд, когда взор падает на завораживающую реку, протекающую между каньонами. Общая площадь долины составляет 540 км. Надо отметить, что район реки Саут-Наханни является наследием ЮНЕСКО

Однако долина может удивить путешественника не только своим ландшафтом, но и довольно загадочной историей. Странные аномалии были замечены в 1959 году, когда золотоискатели, в надежде найти драгоценные металлы, отправились изучать долину.

Они запаслись провизией и наняли самолет, который должен был их забрать в определенное место и время. Но в тот день, когда за ними должны были вернуться, никто не прилетел. В итоге золотоискателям не удалось спастись. Один из них покончил жизнь самоубийством, а двое других отправились в соседнюю деревню, но по дороге пропали без вести.

После этого несчастного случая было решено снять документальный фильм, но съемочная группа тоже пострадала, когда отправилась создавать новую киноленту в долине.

Аномалии долины Саут-Наханни можно сравнить с Бермудским треугольником. Очевидцы рассказывают, что в ней может стоять дикий холод, когда на всей остальной территории Канады жаркое лето. Или внезапно наползет туман, в котором не видно ничего на расстоянии вытянутой руки.

Также в долине находили обезглавленные тела пропавших без вести. Никто так и не смог объяснить, кто или что убивает людей подобным способом и почему такое происходит.