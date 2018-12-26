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На Марсе есть голубая песчаная дюна, и она прекрасна 

BigPikcha.ru 2 часа назад
Фото: BigPikcha.ru
Еще летом НАСА обнаружило на поверхности Марса песчаную дюну голубого цвета. Кадр с дюной был сделан в районе большого кратера Лиот, который известен необычными узорами на земле.
В НАСА сказали, что у дюны необычного цвета состав отличается от других, окружающих ее дюн.
У голубой дюны состав и структура более сложные, она состоит из более мелкого материала.
Дюдна выглядит настолько необычной и захватывающей, что это заставляет нас задуматься, что же еще есть в нашей солнечной системе. Для поверхности Марса песчаные дюны обычное дело. Они могут быть разных форм. Барханы на дюнах появляются, когда сильный ветер дует в одном направлении.
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