На Марсе есть голубая песчаная дюна, и она прекрасна

Еще летом НАСА обнаружило на поверхности Марса песчаную дюну голубого цвета. Кадр с дюной был сделан в районе большого кратера Лиот, который известен необычными узорами на земле.

В НАСА сказали, что у дюны необычного цвета состав отличается от других, окружающих ее дюн.

У голубой дюны состав и структура более сложные, она состоит из более мелкого материала.

Дюдна выглядит настолько необычной и захватывающей, что это заставляет нас задуматься, что же еще есть в нашей солнечной системе. Для поверхности Марса песчаные дюны обычное дело. Они могут быть разных форм. Барханы на дюнах появляются, когда сильный ветер дует в одном направлении.