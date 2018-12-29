Реальные фотографии, которые выглядят как фотошоп

В мире есть множество удивительных вещей. Некоторые из них выглядят настолько неправдоподобно, что хочется протереть глаза, чтобы убедиться, что все это — не плод нашего воображения.

В самых разных уголках планеты существуют места и явления, которые поражают своим внешним обликом. Некоторые из них выглядят так. что вы начинаете сомневаться в реальности. А уж если вы видете место не воочию, а вам показывают всего лишь красочный снимок, то так и хочется воскликнуть: "Да это же просто фотошоп!".

Вовсе нет. Некоторые из мест, которые выглядят как результат кропотливой работы художника, но существуют на самом деле, — в нашей фотогалерее.