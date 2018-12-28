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Милые особняки, которые не покупают и за копейки 

Рамблер 4 часа назад
Мало кто не мечтает перебраться в симпатичный особнячок на природе. Однако эти дома годами не могут продать, и всё потому, что у них есть кое-какие особенности.
Особняк Granat Loma находится на берегу озера Верхнее в штате Мичиган, США. Площадь бревенчатого дома — почти 2 500 кв. м, в нём 23 спальни. Рядом имеются гостевой домик и собственная пристань. Построил дом в 1923 году Луи Кауфман, сооснователь компании General Motors. С 2015 года коттедж продаётся, но пока покупателей на него не найдено. Не исключено, что причина в цене — за дом изначально просили 40 миллионов долларов. Правда, за эти деньги покупатель получит не только сам дом, но и обстановку, включающую множество картин, статуй и безделушек, многие из которых сложно назвать образцом хорошего вкуса. Летом нынешнего года нынешние владельцы дома решили снизить цену вполовину, чтобы избавиться от него, но даже 20 миллионов кажутся современным миллионером слишком дорогой ценой за бестолковый скарб.
Видео рассказывает о других симпатичных на вид домах, которые никак не найдут новых хозяев.
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Места , Видео , General Motors
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