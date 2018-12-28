Сказка на льду: премьера шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек»

27 декабря во дворце спорта «Мегаспорт» состоялась премьера самого ожидаемого новогоднего шоу этого сезона: Татьяна Навка представила свой новый ледовый спектакль «Аленький цветочек». Волшебная история о настоящей любви, доброте и истинной красоте по мотивам произведения Сергея Тимофеевича Аксакова была впервые поставлена в жанре мюзикла на льду.

В новом проекте прославленной российской спортсменки сказочным образом объединяются профессионализм фигуристов мирового уровня, новейшие спецэффекты и сценические решения, а также потрясающая музыка, написанная специально для шоу.

Во время ледового спектакля фигуристы исполняли сложнейшие трюки на фоне декораций, поражающих воображение даже самого искушенного зрителя. Артисты катались на подвешенной в воздухе платформе, кружились под куполом ледовой арены, поджигали лед и даже танцевали с закрытыми глазами. Восхищенная публика встречала бурными аплодисментами каждый номер шоу, исполняемый известнейшими фигуристами.

«Аленький цветочек» — это подарок вам, дорогие друзья. Очень хочется, чтобы в каждый дом в Новый год пришла настоящая сказка и подарила всем добро, счастье и любовь», — произнесла Татьяна Навка после премьеры под аплодирующий ей стоя зал.

Судя по восторженной реакции зрителей заставить гостей поверить в чудо ей, действительно, удалось.

Стоит отметить, что впервые во время развлекательного шоу Татьяна Навки был организован раздельный сбор отходов. Для этого во дворце установили разноцветные контейнеры: желтый — для сбора пластика и алюминия, серый — для прочих отходов.

Все собранное вторсырье будет отправлено на сортировку и переработку на Тверской Завод Вторичных Полимеров и другие партнерские заводы.

Татьяна Навка: «Акции, посвященные сохранению нашей природы, заботе об экологии — это здорово, потому что мы должны думать о нашем будущем поколении. Для меня очень важно, чтобы мои дети жили в здоровой среде. Я рада, что сотрудничество с Coca-Cola и программой „Разделяй с нами“ помогает показать на деле, что разделять — это просто и, самое, главное, полезно для экологии нашей страны».

программа «Разделяй с нами»

В мюзикле на льду «Аленький цветочек» принимают участие пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев ; двукратный призер зимних олимпийских игр и чемпионатов мира и Европы, олимпийский чемпион Виктор Петренко ; олимпийский чемпион, серебряный призер олимпийских игр в командных соревнованиях, чемпион Европы, двукратный призер чемпионатов мира Дмитрий Соловьев ; олимпийская чемпионка в командных

Партнерами премьерного показа мюзикла на льду «Аленький цветочек» выступила знаменитый ювелирно-часовая компания Chopard, ОАО «Российские железные дороги» , один из крупнейших рекламных операторов в России АО «Лайса», Русский винный дом «Абрау-Дюрсо», Сoca-Cola и АО «Нейроком».