27 декабря во дворце спорта «Мегаспорт» состоялась премьера самого ожидаемого новогоднего шоу этого сезона: Татьяна Навка представила свой новый ледовый спектакль «Аленький цветочек». Волшебная история о настоящей любви, доброте и истинной красоте по мотивам произведения Сергея Тимофеевича Аксакова была впервые поставлена в жанре мюзикла на льду.
В новом проекте прославленной российской спортсменки сказочным образом объединяются профессионализм фигуристов мирового уровня, новейшие спецэффекты и сценические решения, а также потрясающая музыка, написанная специально для шоу.
Первыми зрителями, оценившими «Аленький цветочек», стали Дмитрий Песков с дочерьми Надеждой и Елизаветой, Cаша Жулина, Филипп Киркоров с детьми, Ани Лорак с дочерью, Николай Басков, Кристина Орбакайте, Яна Рудковская, Наталья Чистякова-Ионова (Глюк'оZа), Маргарита Симоньян, Тигран Кеоcаян, Олег Тиньков, Анита Цой, Анастасия Заворотнюк, Лаура Джугелия, Анастасия Волочкова, Александр Олешко, Алексей Укупник, Екатерина Стриженова и другие звезды российской эстрады, театра и кино, режиссеры, политики и спортсмены.
Во время ледового спектакля фигуристы исполняли сложнейшие трюки на фоне декораций, поражающих воображение даже самого искушенного зрителя. Артисты катались на подвешенной в воздухе платформе, кружились под куполом ледовой арены, поджигали лед и даже танцевали с закрытыми глазами. Восхищенная публика встречала бурными аплодисментами каждый номер шоу, исполняемый известнейшими фигуристами.
«Аленький цветочек» — это подарок вам, дорогие друзья. Очень хочется, чтобы в каждый дом в Новый год пришла настоящая сказка и подарила всем добро, счастье и любовь», — произнесла Татьяна Навка после премьеры под аплодирующий ей стоя зал.
Судя по восторженной реакции зрителей заставить гостей поверить в чудо ей, действительно, удалось.
Стоит отметить, что впервые во время развлекательного шоу Татьяна Навки был организован раздельный сбор отходов. Для этого во дворце установили разноцветные контейнеры: желтый — для сбора пластика и алюминия, серый — для прочих отходов.
Все собранное вторсырье будет отправлено на сортировку и переработку на Тверской Завод Вторичных Полимеров и другие партнерские заводы.
Татьяна Навка: «Акции, посвященные сохранению нашей природы, заботе об экологии — это здорово, потому что мы должны думать о нашем будущем поколении. Для меня очень важно, чтобы мои дети жили в здоровой среде. Я рада, что сотрудничество с Coca-Cola и программой „Разделяй с нами“ помогает показать на деле, что разделять — это просто и, самое, главное, полезно для экологии нашей страны».
программа «Разделяй с нами»
В мюзикле на льду «Аленький цветочек» принимают участие пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев; двукратный призер зимних олимпийских игр и чемпионатов мира и Европы, олимпийский чемпион Виктор Петренко; олимпийский чемпион, серебряный призер олимпийских игр в командных соревнованиях, чемпион Европы, двукратный призер чемпионатов мира Дмитрий Соловьев; олимпийская чемпионка в командных
соревнованиях, бронзовый призер олимпийских игр в танцах на льду Елена Ильиных; cемикратный чемпион Италии, бронзовый призёр чемпионата Европы в парном катании Ондржей Готарек; призеры чемпионатов мира и Европы в парном катании Юко Кавагути и Александр Смирнов; двукратные чемпионы мира среди профессионалов Елена Леонова и Андрей Хвалько и многие другие звезды фигурного катания.
Ведущие музыкальные партии озвучивают звезды российской эстрады: Григорий Лепс (Чудовище), Ани Лорак (Настенька), Филипп Киркоров (Филипп), Николай Басков (Купец), Александр Панайотов (Принц), Анита Цой (Колдунья), Soprano Турецкого (женский хоровой вокал) и другие известные артисты. Музыка для шоу создана известным композитором Сергеем Ковальским. Режиссер-постановщик проекта — Алексей Сеченов.
Партнерами премьерного показа мюзикла на льду «Аленький цветочек» выступила знаменитый ювелирно-часовая компания Chopard, ОАО «Российские железные дороги», один из крупнейших рекламных операторов в России АО «Лайса», Русский винный дом «Абрау-Дюрсо», Сoca-Cola и АО «Нейроком».
«Аленький цветочек», ледовый спектакль для взрослых и детей, можно увидеть во дворце спорта «Мегаспорт» до 8 января 2019 года включительно. Более подробная информация о шоу доступна на официальном сайте проекта.