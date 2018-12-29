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Разгадана тайна ледников на Меркурии 

Мир24 12 часов назад
Фото: Мир24
Меркурий — самая близкая к Солнцу планета, и температура на его поверхности может достигать +430 градусов Цельсия.
Но, несмотря на это, на Меркурии есть стабильные ледники. Они кроются в затененных кратерах вблизи полюсов, с Земли их можно изучать при помощи мощного радиолокатора, сообщает Icarus.
Исследователи из университетов Мэна и Брауна просчитали, как формировался ледяной панцирь на самой маленькой планете Солнечной системы.
Известно, что Меркурий лишен атмосферы, которая способствовала бы образованию снега и льда. Ученые пришли к выводу, что лед был принесен извне, вероятнее всего — из-за столкновения с насыщенной водой кометой.
По данным специалистов, ледяные отложения сформировались примерно 50 миллионов лет назад, а их толщина может достигать 50 метров.
Ледники смогли сохраниться в стабильном состоянии, несмотря на огромный перепад температур между «дневной» и «ночной» сторонами планеты. Судя по всему, это «застойные», неподвижные отложения. Они свидетельствуют о том, что полярные области Меркурия эффективно удерживают холод.
Напомним, в 2018 году к Меркурию запустили первую европейскую миссию BepiColombo. Она должна раскрыть многие тайны этой малоизученной планеты.
Так, высказывалось предположение, что Меркурий попал в Солнечную систему из другой галактики. Он настолько непохож на другие планеты, что, вероятно, зародился в совсем иных условиях.
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