Получена первая фотография с обратной стороны Луны

Китайский космический аппарат "Чанъэ-4" впервые в истории человечества совершил успешную мягкую посадку с обратной стороны спутника Земли.

@CGTNOfficial

После приземления аппарат отправил первую фотографию с места.

#BREAKING China's Chang'e-4 probe lands successfully on far side of the moon at 10:26 a. m. BJT Thursday, marking the first ever soft-landing in this uncharted area pic.twitter.com/rTlJ4EzOw2— CGTN (@CGTNOfficial) 3 января 2019 г. Снимок был опубликован на официальном канале CGTN в Twitter.

Аппарат высадился в бассейне Эйткена в районе Южного полюса спутника Земли, являющегося одним из крупнейших ударных кратеров в Солнечной системе.

Спутник был запущен с космодрома Сичан в провинции Сычуань 8 декабря 2018 года. "Чанъэ-4" — первая космическая станция, которая смогла мягко приземлиться на малоизученной части Луны. На борту находится луноход, который проведет исследования. Также будут поставлены опыты по выращиванию микроорганизмов в условиях малой силы тяжести.