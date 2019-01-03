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Получена первая фотография с обратной стороны Луны 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Китайский космический аппарат "Чанъэ-4" впервые в истории человечества совершил успешную мягкую посадку с обратной стороны спутника Земли.
@CGTNOfficial
После приземления аппарат отправил первую фотографию с места.
Снимок был опубликован на официальном канале CGTN в Twitter.
Аппарат высадился в бассейне Эйткена в районе Южного полюса спутника Земли, являющегося одним из крупнейших ударных кратеров в Солнечной системе.
Спутник был запущен с космодрома Сичан в провинции Сычуань 8 декабря 2018 года. "Чанъэ-4" — первая космическая станция, которая смогла мягко приземлиться на малоизученной части Луны. На борту находится луноход, который проведет исследования. Также будут поставлены опыты по выращиванию микроорганизмов в условиях малой силы тяжести.
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