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Археологи нашли в Египте монеты и терракотовые фигурки 

Рамблер 12 часов назад
Фото: pixabay.com
Как сообщает издание Daily Mail, в результате раскопок первого в регионе эллинистического города Береника Трогодитика были обнаружены древние монеты, фигурки из обожженной глины и остатки черепа слона. Примерный возраст артефактов составляет более двух тысяч лет. Предметы были найдены на вершине кораллового рифа.
Город был найден еще в 1818 году, однако активные исследования начались почти через сто лет, в 2012 году. Ученые полагают, что крепостные стены должны были защищать порт со стороны Красного моря. Следы серьезных укреплений обнаружены на северной и северо-восточной сторонах города.
В трех больших дворах расположены руины мастерских, магазинов и бассейнов. Кроме того, найдено сооружение длиной 160 метров и шириной 80 метров.
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