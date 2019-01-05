Археологи нашли в Египте монеты и терракотовые фигурки

Как сообщает издание Daily Mail, в результате раскопок первого в регионе эллинистического города Береника Трогодитика были обнаружены древние монеты, фигурки из обожженной глины и остатки черепа слона. Примерный возраст артефактов составляет более двух тысяч лет. Предметы были найдены на вершине кораллового рифа.

Город был найден еще в 1818 году, однако активные исследования начались почти через сто лет, в 2012 году. Ученые полагают, что крепостные стены должны были защищать порт со стороны Красного моря. Следы серьезных укреплений обнаружены на северной и северо-восточной сторонах города.

В трех больших дворах расположены руины мастерских, магазинов и бассейнов. Кроме того, найдено сооружение длиной 160 метров и шириной 80 метров.