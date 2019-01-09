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Парижский ресторан для нудистов закрывается из-за отсутствия клиентов 

BigPikcha.ru + ещё 5 8 часов назад
Чуть более года назад в Париже открылся первый и единственный нудистский ресторан французской столицы. Эта новость облетела заголовки мировых СМИ. Однако, судьба заведения сложилась не слишком радужно. Клиенты в ресторан не спешили и теперь хозяева собираются его закрывать.
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O’Naturel дал парижанам и туристам возможность оставить свою одежду и все запреты за дверями ресторана. Открытие этого заведения в ноябре 2017 году было воспринято как свидетельство растущей популярности нудизма во Франции. Но клиентов оказалось мало, поэтому владельцы ресторана братья-близнецы Майк и Стефан Саада решили закрыть заведение, чтобы избежать финансовых трудностей.
«С большим сожалением мы объявляем о закрытии ресторана O’Naturel 16 февраля 2019 года. Спасибо за то, что приняли участие в этом эксперименте. Мы будем помнить только хорошие моменты и встречи с прекрасными людьми», — обратились к своим клиентам Майк и Стефан.
Расположенный в тихом переулке на юго-западе Парижа O’Naturel открылся чуть более года назад и стал первым нудистским рестораном французской столицы. Согласно правилам, посетители ресторана должны были оставлять в гардеробе не только всю свою одежду, но и мобильные телефоны (чтобы не было возможности никого сфотографировать). Также мужчины должны были оставить обувь и переодеть специальные тапочки, а дамам разрешалось ходить в туфлях на каблуках. Единственными одетыми людьми в заведении были официанты и подростки, естественно в сопровождении взрослых. От посторонних глаз прохожих зевак посетителей заведения закрывал белый занавес на окнах, а черные чехлы на сидениях в ресторане менялись регулярно в течение дня.
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Несмотря на то, что во Франции больше всего в мире нудистских курортов, а количество нудистов в стране достигает 2,7 миллионов человек, популярность среди клиентов оно не сыскало. Однако многих поклонников нудизма известие о закрытии ресторана раздосадовало. Они посчитали, что заведение открылось во Франции слишком рано и люди еще просто не готовы.
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