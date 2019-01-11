Видеокамеры музея запечатлели странное явление

В британском городе Ноттингем находится Музей призраков. На днях камеры, установленные в музее, сняли нечто странное. Камеру в одном из залов поставил Стив Вессон, специалист по паранормальным явлениям. На видео, сделанном ночью, когда в помещении никого не было, якобы виден полтергейст. Доказательством появления призраков стала ручка старинного катафалка, которая ни с того ни с сего начала подниматься и опускаться. Впрочем, некоторые пользователи Сети, увидевшие ролик, сочли, что это постановка, а само видео снято для рекламы музея и привлечения внимания.