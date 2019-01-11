Археологи раскрыли тайну расположения статуй моаи

Команда исследователей во главе с профессором Карлом Липо из Университета Бингемтона в Нью-Йорке рассказала, что секрет расположения Моаи на острове Пасхи был, наконец, раскрыт. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале PLOS ONE.

Как сообщает The Guardian, специалисты проанализировали расположение 93 церемониальных платформ аху, на которых установлены большинство этих знаменитых статуй. В своем исследовании ученые сконцентрировались на восточной части острова, где четко обозначены участки различных важных ресурсов: пресная вода, фермерские участки и места для рыбалки. В итоге они пришли к выводу, что статуи расположены возле пресноводных источников.

По словам Карла Липо, это говорит о том, что «места расположения статуй были выбраны не случайно: аху и моаи представляют собой „ритуал“ в том смысле, что они имеют символическое значение для жизни сообщества».

Автор исследования добавил, что, учитывая важность пресной воды, каждый раз ходить куда-то за ней было бы просто не практично. «Вы бы построили свой быт так, чтобы вода всегда была под рукой», — сказал он. Кроме того, его находка объясняет, почему моаи встречаются как на побережье, так и во внутренних частях острова.

Остров Пасхи имеет более 300 мегалитических платформ, каждая из которых могла быть создана отдельным сообществом. Считается, что первые из них были построены в XIII веке. Многие из них расположены на побережье.

Ранее считалось, что статуи были возведены как дань предкам и были связаны с ритуальной деятельностью сообщества. В то время как в ходе прошлых исследований уже выдвигались теории о том, что места их расположения могли быть выбраны из-за близости к ключевым ресурсам, новое исследование стало первой попыткой изучить подобные гипотезы.