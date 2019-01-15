Найдена причина появления мертвых зон в океане

Они образуются из-за опреснительных заводов, которые вырабатывают большое количество токсичных отходов, сообщает Science of the Total Environment.

На каждый литр очищенной воды приходится полтора литра так называемого «рассола» — вязкой соленой смеси, насыщенной медью и хлором. Она не утилизируется, а просто сливается обратно в водоемы.

Каждый год в мире вырабатывается около 50 миллиардов кубометров рассола. Этого хватит, чтобы полностью покрыть Англию и Уэльс слоем толщиной 30 см.

Соленая смесь повышает температуру вод и способствует созданию бескислородных зон, где не могут существовать живые организмы. Всего их существует около четырехсот, и площадь большинства неуклонно расширяется. Так, «мертвое пятно» в Мексиканском заливе перерастает Уэльс, а зона в Аравийском море втрое превысила Московскую область.

Ученые отмечают, что распространение таких зон способствует массовому вымиранию видов. Страдают не только морские млекопитающие и рыбы, но и растения.

Между тем отказаться от опресняющих заводов вряд ли возможно. По данным ООН, каждый четвертый человек на Земле живет в регионах, где периодически не хватает пресной воды. Полмиллиарда жителей планеты почти круглый год испытывают дефицит этого важнейшего ресурса.

Самая сложная ситуация складывается в Северной Африке, на Ближнем Востоке и на малых островных государствах Тихого океана. Большая часть опресненной воды используется для питья, и лишь одна треть идет в сельское хозяйство и промышленность.

Ученые подсчитали, что наибольшее количество рассола вырабатывается в Саудовской Аравии (22%) и ОАЭ (20,2%), затем с большим разрывом идут Кувейт (6%) и Катар (5,8%).

Глобальное потепление сделает нехватку воды еще более острой, говорят эксперты. К 2050 году с ней может столкнуться половина населения планеты — 3,5 — 4,4 миллиарда человек.