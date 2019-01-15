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Найдена причина появления мертвых зон в океане 

Мир24 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Они образуются из-за опреснительных заводов, которые вырабатывают большое количество токсичных отходов, сообщает Science of the Total Environment.
На каждый литр очищенной воды приходится полтора литра так называемого «рассола» — вязкой соленой смеси, насыщенной медью и хлором. Она не утилизируется, а просто сливается обратно в водоемы.
Каждый год в мире вырабатывается около 50 миллиардов кубометров рассола. Этого хватит, чтобы полностью покрыть Англию и Уэльс слоем толщиной 30 см.
Соленая смесь повышает температуру вод и способствует созданию бескислородных зон, где не могут существовать живые организмы. Всего их существует около четырехсот, и площадь большинства неуклонно расширяется. Так, «мертвое пятно» в Мексиканском заливе перерастает Уэльс, а зона в Аравийском море втрое превысила Московскую область.
Ученые отмечают, что распространение таких зон способствует массовому вымиранию видов. Страдают не только морские млекопитающие и рыбы, но и растения.
Между тем отказаться от опресняющих заводов вряд ли возможно. По данным ООН, каждый четвертый человек на Земле живет в регионах, где периодически не хватает пресной воды. Полмиллиарда жителей планеты почти круглый год испытывают дефицит этого важнейшего ресурса.
Самая сложная ситуация складывается в Северной Африке, на Ближнем Востоке и на малых островных государствах Тихого океана. Большая часть опресненной воды используется для питья, и лишь одна треть идет в сельское хозяйство и промышленность.
Ученые подсчитали, что наибольшее количество рассола вырабатывается в Саудовской Аравии (22%) и ОАЭ (20,2%), затем с большим разрывом идут Кувейт (6%) и Катар (5,8%).
Глобальное потепление сделает нехватку воды еще более острой, говорят эксперты. К 2050 году с ней может столкнуться половина населения планеты — 3,5 — 4,4 миллиарда человек.
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