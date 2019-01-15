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Американка устроила библиотеку внутри столетнего тополя 

Рамблер 1 час назад
Фото: Sharalee Armitage Howard
В стволе старого дерева женщина организовала пространство с книгами.
Во дворе жительницы американского штата Айдахо Шарахи Говард находилось умирающее дерево. Старому тополю было уже около ста лет и его сердцевина начала гнить. Ствол дерева нужно было спиливать и убирать, но Говард нашла решение получше.
Она организовала внутри дерева библиотеку, верхнюю часть ствола все же было решено убрать, чтобы сделать тополь безопасным.
Sharalee Armitage Howard
Нижнюю часть сделали полой изнутри и поставили полки, провели электричество.
Прийти в библиотеку и взять книгу может любой желающий совершенно бесплатно. Также туда можно принести издания и из своей личной коллекции.
Места
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