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Фотографии разных объектов земли, снятые с дронов 

Рамблер 3 часа назад
Наша планета удивительна и прекрасна. А фотографии, снятые с дронов, позволяют запечатлеть самые разные места с непривычного ракурса.
На днях прошел пятый по счету "Дронстаграм". В конкурсе принимали участие авторы снимков, снятых с беспилотников. Было подано более тысячи заявок от фотографов со всего мира.
Победителем конкурса стал автор под ником Zekedron с работой, иллюстрирующей купание Бегемотов в Танзании.
На втором месте — автора Транг Фам с фотографией "Рыбацкая лодка с сетью во Вьетнаме".
Третье место занял Евген Самученко из Одессы с пляжной фотографией "Две собаки, два человека и четыре тени".
Эти и другие работы участников "Дронстаграма" можно посмотреть в нашей фотогалерее.
Места , Фото
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