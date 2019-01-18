Фотографии разных объектов земли, снятые с дронов

Наша планета удивительна и прекрасна. А фотографии, снятые с дронов, позволяют запечатлеть самые разные места с непривычного ракурса.

На днях прошел пятый по счету "Дронстаграм". В конкурсе принимали участие авторы снимков, снятых с беспилотников. Было подано более тысячи заявок от фотографов со всего мира.

Победителем конкурса стал автор под ником Zekedron с работой, иллюстрирующей купание Бегемотов в Танзании.

На втором месте — автора Транг Фам с фотографией "Рыбацкая лодка с сетью во Вьетнаме".

Третье место занял Евген Самученко из Одессы с пляжной фотографией "Две собаки, два человека и четыре тени".

Эти и другие работы участников "Дронстаграма" можно посмотреть в нашей фотогалерее.