В Китае создали отель с бесконечными лестницами

Китайские архитекторы построили гостиницу, в основе стилизации которой лежат идеи картин знаменитого художника из Голландии Маурица Эшера.

Отель получит название "Мечта и лабиринт". Он расположился на юге Китая в городе Гуйлинь.

Пока неизвестно, во сколько постояльцам может обойтись аренда номера.

@theotherplace.guilin

Архитекторы создали пространство, в котором именно благодаря лестницам, а также игре света, тени и цветовых решений, рождается иллюзия бесконечного помещения. Именно этим и славятся работы Эшера.

@theotherplace.guilin

В основном комнаты окрашены в зеленые и розовые полунеоновые оттенки. Практически в каждом уголке отеля есть лестницы, некоторые из которых ведут в никуда.