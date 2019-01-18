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Астрономы разгадали тайну колец Сатурна 

Рамблер 58 минут назад
Фото: pixabay.com
Кольца Сатурна, отлитчительная особенность этой планеты, с давних пор притягивают внимание ученых.
Исследователи Калифорнийского университета в Беркли (США) определили точный возраст колец Сатурна. Для расчетов использовалась их масса. Это стало возможным после анализа данных от зонда "Кассини". Он замерил параметры гравитационного поля Сатурна. Выяснилось, что масса колец существенно меньше, чем предполагалось ранее — около 15 квадриллионов тонн.
Таким образом, планета получила свое главное украшение 100 миллионов лет назад. Основой для колец мог стать как распавшийся спутник, так и комета.
Кстати, жители Москвы смогут рассмотреть планету поближе в июле 2019 года. Расстояние позволит увидеть как кольца Сатурна, так и его самый большой спутник Титан.
Места
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