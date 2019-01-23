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В Китае работает самая одинокая и ненужная станция метро 

BigPikcha.ru 4 часа назад
Фото: BigPikcha.ru
Станция метро Caojiawan в Чунцине на юго-западе Китая заросла сорняками и кустарниками, к ней не ведут дороги и не ездит общественный транспорт. Место выглядит заброшенным, но станция действующая: она открылась еще в 2015 году. Caojiawan находится на шестой линии метро Чунцина, которая связывает пригороды с центром города.
У станции три выхода, но пассажиры используют только один из них.
BigPikcha.ru
Другие два выхода ведут к пустырю: чтобы добраться до дома, пассажирам придется ехать дальше в фургоне.
Внутри это обычная современная станция метро.
Правда, сотрудник станции признался, что здесь бывает не так много пассажиров.
По сравнению с загруженным метро Пекина, где в час пик на одной станции поезда могут ждать тысячи пассажиров, Caojiawan выглядит раем.
BigPikcha.ru
По данным China Plus, за развитие метро и за строительство дорог в Китае отвечают разные ведомства. Сообщается, что департамент городского планирования в будущем «догонит» метро и рядом со станцией Caojiawan могут построить жилой район.
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