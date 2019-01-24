На краю света: фоторепортаж о жизни в Воркуте

Фоторепортаж Томеу Колла (Tomeu Coll) о жизни в 4-ом по величине городе за Полярным кругом — Воркуте, расположенной в 40 часах езды поездом от Москвы. Город вырос вокруг угольной шахты и самого крупного лагеря ГУЛАГа — Воркутлага, в котором на пике его численности содержались под стражей более 70 тысяч человек. И вплоть до 1980-х годов продолжал служить местом ссылки. После распада Советского Союза и начала кризиса в добывающей промышленности жители начали уезжать в поисках работы и более благоприятных мест для жизни — за 30 лет население сократилось почти на половину.