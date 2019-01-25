В Лас-Вегасе появилась «нарисованная» часовня для свадеб

Несмотря на то, что часовня выглядит как нарисованная, свадебные церемонии в ней проводятся вполне себе реальные. В рамках будней Лас-Вегаса, конечно.

Открылась она совсем недавно — 18 января. В Лас-Вегасе вблизи казино Palms Casino Resort и получила название Til Death Do Us Part (в переводе с английского — "пока смерть не разлучит нас").

Над дизайном работал знаменитый графический дизайнер Джошуа Видес. Он уже успел прославиться в соцсетях своими черно-белыми набросками.

@joshuavides

Стандартная свадебная церемония обойдется в $250. А расширенный пакет услуг будет стоить существенно дороже — $5500. Туда входит сама церемония, музыкальное сопровождение, цветочное и дизайнерское оформление и другие дополнительные опции по желанию.