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В Лас-Вегасе появилась «нарисованная» часовня для свадеб 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Palms Casino Resort
Несмотря на то, что часовня выглядит как нарисованная, свадебные церемонии в ней проводятся вполне себе реальные. В рамках будней Лас-Вегаса, конечно.
Открылась она совсем недавно — 18 января. В Лас-Вегасе вблизи казино Palms Casino Resort и получила название Til Death Do Us Part (в переводе с английского — "пока смерть не разлучит нас").
Над дизайном работал знаменитый графический дизайнер Джошуа Видес. Он уже успел прославиться в соцсетях своими черно-белыми набросками.
@joshuavides
Стандартная свадебная церемония обойдется в $250. А расширенный пакет услуг будет стоить существенно дороже — $5500. Туда входит сама церемония, музыкальное сопровождение, цветочное и дизайнерское оформление и другие дополнительные опции по желанию.
Места
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